Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Haberler
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Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Haberler | Güncel

- Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı Elazığ'da ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek görenleri duygulandırdı.

ELAZIĞ (İHA) - - Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek görenleri duygulandırdı.

Karakoçan ilçesi Kığı yolu üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpeğe araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölen ve uzun bir süre yerde kalan yavru köpek, yoldan geçen karla mücadele ekiplerinin yardımıyla yol kenarına alındı. Anne köpek ise yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucunda yattı.

O anlar görenler ise görenleri duygulandırdı.

Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Anne köpek ölen yavrusunun başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Köpek, kar, Güncel, Haber

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