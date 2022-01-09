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Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yavru köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavru köpek ölürken anne köpek ise dakikalarca yavrusunun başında bekledi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay karşısında duygulanırken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - KOCAELİ

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