KOCAELİ (İHA) - Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin yavru köpeğe çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Yavru köpeğin başında dakikalarca bekleyen anne köpek ise görenleri duygulandırdı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yavru köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavru köpek ölürken anne köpek ise dakikalarca yavrusunun başında bekledi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay karşısında duygulanırken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.