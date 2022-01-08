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Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Yerel

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin yavru köpeğe çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

KOCAELİ (İHA) - Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin yavru köpeğe çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Yavru köpeğin başında dakikalarca bekleyen anne köpek ise görenleri duygulandırdı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yavru köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavru köpek ölürken anne köpek ise dakikalarca yavrusunun başında bekledi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay karşısında duygulanırken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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