Anne kızın katilinin bulunması için özel harekat polisi belirlenen adreslere baskın yaptı

Adana'da cinayet dedektifleri özel harekat polisinin de desteğiyle anne ve kızını öldüren zanlıyı yakalamak için operasyonlar yapıyor

ADANA - Adana'da anne ve kızını öldüren zanlının yakalanması için cinayet dedektifleri özel harekat polisinin de katılımıyla belirlenen adreslere baskın yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 31 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, Hüda Gün annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün eşi Adem A.'nın kardeşi Abdurrahman A. geldi.

Aile yemek yedikten sonra çay içerken Abdurrahman A. ile yengesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdurrahman A. tabancayla yengesini ve Naime Gün'ü kafasından vurup evden kaçtı. Evde bulunan bir akrabanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olay yerinde çalışma başlattı. Zanlının plakası olmayan motosiklet ile olay yerinden kaçtığını saptadı. İlk incelemenin ardından cesetler ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve kızın cenazeleri bugün adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının sabah saatlerinde bir adreste olabileceğini değerlendiren polis baskın yaptı. Özel harekat polisinin katıldığı baskında polis adrese girdi. Cinayet dedektifleri adreste geniş çaplı arama yaptı. Dedektifler arama yaparken özel harekat polisi de eller tetikte çevrede güvenlik önlemi aldı. Ancak yapılan aramalarda cinayet zanlısına rastlanmadı.

Zanlının yakalanması için polisin baskınları devam ediyor.