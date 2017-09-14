Anne Kızı Öldürdüğü İddia Edilen 2 Şüpheli Bilecik'te Hakim Karşısına Çıktı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde gasp için girdiği evde anne kızı öldürdüğü iddia edilen iki kişi Bilecik'te hakim karşısına çıktı.



Eskişehir'in İnönü ilçesinde 29 Aralık 2016 tarihinde anne ve kızının yaşadığı eve giren şüpheliler, emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile birlikte annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya darp edilmiş. Darp sonucunda Ülfet Şenkaya, olay yerinde tedavi altına alınan Nilüfer Şenkaya ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrasında yakalanan şüpheliler Ayhan Ş., ile İsa T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili açılan davada sanıkların yargılanmalarına Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları ile avukatlar katıldı.



Duruşmada kendisini savunan İsa T., İfadelerinde yaşlı bayanların evlerine sadece hırsızlık için içeri girdiklerini belirterek, "28 Aralık 2016 tarihi akşam saat 19.30 sıralarında arkadaşım Ayhan Şenbel ile evde alkol aldık. Ben zaten o gelmeden önce de uyuşturucu içiyordum. Alkolle beraber tekrar uyuşturucu aldım. Zaten inşaat işçisiyim. Herhangi bir gelirim yok. Aylık bin 500 TL civarında para kazanıyorum. O bayanların tek yaşadıklarını biliyordum. Saat gece 12'yi biraz geçtikten sonra arkadaşım Ayhan ile kavaklık yolundan oraya doğru gittik. İlk başta cama tekme attım ama açılmadı. Daha sonra yerde bulunan kaldırım taşı ile cama vurdum açıldı. Bizim camına vurduğumuz odada kalıyorlarmış. Bizi görünce Nilüfer Şenkaya panikledi. O sırada aramızda boğuşma oldu. Bağırmasın diye elimle ağzını kapattım. Daha sonra kendisine tokat attım, attığım tokatla zaten bayıldı. Diğer teyzede kaçarak kafasını yere vurdu. Benim ondan haberim yoktu. Biz öldürme niyetiyle değil, hırsızlık niyetiyle girdik eve. Onlar yerde baygın şekilde yatarken, bizde hemen evi aramaya başladık. 60 TL para bulduk ve evden çıktık. Dönerken meydandan gittik. O sırada yanımızdan polis arabası geçiyordu. Polisler bizi MOBESE kameralarından görmüş. Zaten ertesi sabah da beni ve arkadaşımı karakola aldılar" dedi.



"Böyle bir şey aklımıza bir anda geldi"



Ardından ifade veren Ayhan Ş., ise kendisini şu şekilde savundu: "Arkadaşım İsa T., evde yalnız kalıyordu. Ben o akşam 19.30 sıralarında kendisini aradım. Evdeysen sana gelebilir miyim? diye. O da gel dedi. Giderken de iki şişe şarap aldım. Ben gittiğimde zaten o alkol ve uyuşturucu alıyordu. Böyle bir şey aklımıza bir anda geldi. Ben işsizim, çalışmıyorum. Gece yarısı kavaklık yolundan evlerine gittik. İlk olarak cama arkadaşım İsa tekme atınca açılmadı. Yerden taş alıp cama atınca cam açıldı. Onlar zaten bizim girdiğimiz odada yatıyorlarmış. Bizi görünce Nilüfer Şenkaya panikledi ve bayıldı. Diğer teyze de kaçmaya çalıştı. Arkadaşım İsa sadece tokat attı. Ben yanımda bıçak taşıyorum ama o bıçağı hiç kullanmadım. Bizim zaten Nilüfer Şenkaya ile 3 sene öncesinde de bir husumetimiz oldu ama sadece karakolda ifade verdim. Hakim karşısına hiç çıkmadım. Amacımız sadece hırsızlıktı, öldürmek değil" dedi.



İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - BİLECİK