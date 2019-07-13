Anne, kız ve torun aynı sınıfta

LEYS EL-CUNEYDİ- Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Ürdün'ün başkenti Amman'da açtığı merkez bu kentte yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen farklı milletlerden birçok kişinin uğrak yeri haline geldi.

Genç yaşlı birçok kişi tarafından bir hedef haline gelen Türkçe öğrenmek, Türkiye'yi ziyaret etmek ya da Türkiye'de eğitim görmek isteyen aynı aile üyelerini dahi YEE'nin dil kurslarında bir araya getiriyor.

Amman'daki YEE merkezi bir süredir 80 yaşındaki Nesrin Salih, 49 yaşındaki kızı Tara es-Suveyli ve 11 yaşındaki torunu Sinarya es-Suveyli'nin İstanbul'a taşınma hayaliyle başladıkları kursta Türkçe öğrenme azimlerine şahit oluyor.

Türkçe öğrenme arzusu, her biri öncelikleri diğerinden farklı olan üç kuşaktan insanları bir araya getiren ve aynı sınıfta yan yana oturtan ana motivasyon kaynağı.

Nesrin Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrenmenin yaşı yoktur. Bazıları beni yaşlı görse de ben bu işi başaracağıma dair kendime güveniyorum. Hatta sınıfta kızımdan ve torunumdan bile daha başarılıyım." dedi.

Tara es-Suveyli ise Türkiye'de yaşamaya niyet ettikten sonra annesine ve kızına Türkçe kursuna gitme önerisinde bulunduğunu söyledi.

Ailenin kurstaki en küçük üyesi Sinarya de dili çok sevdiğini ve Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendiğini, kursa da dil bilgisini güçlendirmek ve hatalarını düzeltmek için geldiğini ifade etti.

Öte yandan YEE Amman Müdürü Cengiz Eroğlu, aynı aileden 3 kadının Türkçe için aynı sınıfta bir araya gelmelerinin, YEE kurslarındaki Türkçe eğitimine duyulan güveni gösterdiğine değindi.

YEE bünyesinde açılan kurslara büyük talep olduğuna işaret eden Eroğlu, "Hem Ürdünlüler hem de Ürdün'de yaşayan yabancıların kursa ilgisi büyük. Şu an Türkçe kursunda 130 kişi eğitim görüyor." dedi.

Kaynak: AA