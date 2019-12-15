Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı
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Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı.

15.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:01
Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan kız kameralara yakalandı. 2 ayrı mağazada hırsızlık yapan anne ve kızı toplamda 20 adet kıyafet çaldı.


Olay, Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Girdikleri 2 ayrı mağazada toplamda 20 adet kıyafet çalan ve anne kız olduğu öğrenilen N.A.(52) ve B.T.(32) mağazadan çıkamadan çalışanlar tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızların kıyafetlerde bulunan alarm aparatlarını söktükleri anlaşıldı. Mağaza çalışanlarının fark etmesi üzerine B.T. ve N.A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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