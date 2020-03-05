Anne kız estetik için Londra'dan Gaziantep'e geldi

05.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:08

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan anne ve kız estetik operasyon olmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni tercih etti.



Estetik cerrahide önemli aşamalar kat eden Gaziantep Özel Anka Hastanesi sadece Türkiye değil yurtdışından hastalar tarafından da tercih edilmeye başladı. Londra'da yaşayan anne ve kızı estetik operasyon olmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni seçti.62 yaşındaki Sibel Aylin ile kızı 37 yaşındaki Şirin Atik hastane ile iletişime geçerek, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından anne kız, operasyon için Londra'dan Gaziantep'e gelmeye karar verdi.



Obezite cerrahisi sonrası göğüslerindeki sarkma ve hacim kaybından şikayetçi olan 62 yaşındaki Sibel Aylin ile kızı 37 yaşındaki Şirin Atik'ememe büyütme ve silikon protez ile meme dikleştirme ameliyatları gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Obezite cerrahisi sonrası göğüslerde meydana gelen hacim kaybı ve sarkma için meme büyütme, silikon protez ile meme dikleştirme operasyonları gerçekleştirdik. Herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi. Hastalarımızın durumu şu an gayet iyi. Onları taburcu edip, Londra'ya yolcu edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



İstedikleri görüntüye kavuşan Sibel Aylin ile kızı Şirin Atik ise, "Estetik operasyon konusunda uzun süre araştırma yaptık. Bu konuda Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin başarılı operasyonlarla adını duyurduğunu fark edince hemen iletişime geçtik. Sabah erken saatler ve gece geç saatlerde dahi doktorumuz Mehmet Uzuner ve estetisyen Hülya Kaplanbize hiç bıkmadan cevap verdi. Bizimle o kadar güzel ilgilendiler ki, aklımızda hiç soru işareti kalmadı.İyi ki de burayı tercih etmişiz. Sonuçtan çok memnun kaldık. Bizi evimizde gibi hissettiren Anka Hastanesi yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. "diye konuştu. Operasyonları başarıyla tamamlanan Sibel Aylin ve Şirin Atik'e ayrıca Estetisyen, hemşire Hülya Kaplan tarafından mikro düzeyde çizikler atılması esasına dayanan microblading tekniğiyle kaş kontürü gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen operasyonlardan 3 gün sonra diledikleri görüntüye kavuşmanın sevincini yaşayan anne ve kız taburcu olarak yaşadıkları Londra'ya döndü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA