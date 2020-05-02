Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi

Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi Çöpe atılan anne kirpi ve 2 yavrusu şans eseri kurtarıldı Bartın'da çöpe atılarak ölüme terk edilen anne kirpi ve 2 yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şans eseri fark edilerek kurtarıldı.