20.08.2019 11:03

Anne kedinin şefkati görülmeye değer

-Iğdır'lı hayvansever esnaftan örnek hareket

IĞDIR - Iğdır'da bir esnaf, hamile olan ve doğum yapmak üzereyken bulduğu anne kedi ve yavrularını sahiplendi.

Iğdır Merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı'nda esnaf olan Turgay Tabaru, akşamüzeri iş yerini kapatıp eve giderken bir kedinin pasaj içerisinde doğum yaptığını fark etti. Anne kedinin doğum yaptıktan sonra, kalacak yeri olmadığını gören Tabaru, hemen marangoza giderek güzel bir yuva yaptırdı. Yaptırdığı yuvayı dükkanının önüne koyan Tabaru, 'Pamuk' ismini koyduğu anne kedi ve 5 yavrusunun bütün bakımlarını üstlendi. Kedi maması, süt ve sosisine kadar bütün bakımlarını kendi karşılıyor.

Anne kedinin doğumdan sonra yavruları ile birlikte sokakta kalacağını ve buna vicdanının el vermediğini belirten Turgay Tabaru, "Yuva olmadan anne kedi ve yavrularının sokakta kalmalarına vicdanım el vermedi. Anne kedi ve yavrularını pasaj olarak sahiplendik. O kadar temiz bir hayvan ki, kakası geldiği zaman kesinlikle pasaja yapmaz hiçbir esnafı da rahatsız etmez. Bütün bakım ve ihtiyaçlarını biz yapıp besliyoruz. Sabah dükkana geldiğimde süt bayat olduğu zaman kesinlikle içmez ve yeni süt vermemi bekler" dedi.

"İnsandan daha vefalı bir anne"

Pamuk ismini koyduğu anne kedinin, yavrularına insandan daha vefalı olduğunu belirten Tabaru, "Bu kedi öyle vefalı bir anne ki, yavrusunun biri kaybolmuştu tam 4 gün pasajda ağlayarak yavrusunu aradı. Daha sonra bir arkadaş şaka olsun diye yavrulardan birini alıp kaçınca, anne kedi o arkadaşı öyle bir kovaladı ki hepimiz hayret içinde kaldık. Bu kedi yavrularına çok şefkatli ve vefalı bir anne" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA