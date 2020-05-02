Anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı
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Anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı

Anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı
02.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:10

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğum yapmakta zorlandığı belirlenen sokak kedisi, sezaryen yöntemiyle anne oldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğum yapmakta zorlandığı belirlenen sokak kedisi, sezaryen yöntemiyle anne oldu.

Sokak kedisinin doğum yapmakta zorluk çektiğini gören bir kişi, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın talimatıyla gece saatlerinde özel araçla Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) bünyesindeki kliniğe götürülen kedi, veteriner hekim Ali Kocataş tarafından ameliyata alındı.

Anne kedi burada sezaryen yöntemiyle sağlıklı iki yavru dünyaya getirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından anne kedi yavrularını emzirdi. Dernek yönetimi, sokak hayvanlarına olan duyarlılığından dolayı Taşyapan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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