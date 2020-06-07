Anne kedi tabelaya sıkışan yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mağaza tabelasının arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mağaza tabelasının arasına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi 1201/1 Sokak'taki mağazanın tabelasının arasına sıkışan kedi yavrusunu gören işletmeci, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu hayvan, bulunduğu yerden çıkarıldı. Bu arada anne kedi, yavrusu kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı.

Mağaza sahibi Ayşe Karaaslan, kedi yavrusunu kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA