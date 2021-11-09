BODRUM, MUĞLA (İHA) - Anne kedi sıkışan yavrusu için miyavlayarak yardım istedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tabela ile duvar arasında sıkışan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Anne kedinin miyavlaması sayesinde fark edilen yavru kedi sağ olarak kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan marketin tabelasıyla duvarı arasına yavru bir kedi sıkıştı. Alışveriş yapan vatandaşlar ve market çalışanları yavru kedinin annesinin çok fazla miyavladığını fark etti. Tabelanın etrafında dönerek yardım için miyavlayan kedinin yanına giden vatandaşlar tabela ile duvar arasında sıkışmış halde duran yavru kediyi gördü. Kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf bir türlü yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri marketin önüne gelerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını market önünde izledi. Yavru kedi annesine saatler sonra kavuşurken beraber bölgeden uzaklaşıp gittiler.