Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu
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Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu

Hatay'da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

20.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:32
Anne kazada yaralandı, çocuğu evde ölü bulundu

'da, önceki gün aracıyla 150 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan kadının çocuğunun da aynı saatlerde evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi, Döver Mahallesi'nde kullandığı otomobil yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan Gökben O.'nun yaralandığı bilgisi verilen eşi Mehmet O., araçta olmadığını öğrendiği çocuğuna bakmak için Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Baba Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'yu yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine verdi. Adrese giden ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.


Gökben O.'nun ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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