Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı (2) - Haberler
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Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı (2)

Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ÖLMEDEN, MEZARI KAZILDIAdana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı...

SEYHAN, ADANA (DHA) - ÖLMEDEN, MEZARI KAZILDI

Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek bebeğin ailesinin, o sırada mezarını dahi kazdırdığı öğrenildi. Melek Sert, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri

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