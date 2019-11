Anne karnında alıcı buluyorlar, kendileri küçük fiyatları büyük

26.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:46

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerini alabilmek için vatandaşlar aylar öncesinden sıraya giriyor, yavrular daha anne karnındayken satılıyor.



Koruma iç güdüsüyle, fiziksel yapılarıyla dünyanın en önemli köpekleri arasında bulunan Kangal köpekleri, cüsseleriyle, boyuyla ve zekasıyla da dünya genelinde nam salmaya devam ediyor. Türkiye'nin bir çok ilinden ve Dünya'nın bir çok ülkesinden rağbet gören Kangal köpeklerine sahip olmakta o kadar kolay değil.Anadolu aslanı olarak da bilinen köpeklere sahip olabilmek için aylar öncesinden sıraya girmek gerekiyor. Doğumundan 3 ay öncesinden siparişi alınan Anadolu aslanları 2 bin 500 ile 3 bin lira fiyat aralığında alıcı buluyor.



"Kangal köpeklerine yoğun talep"



Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen, Kangal köpeklerine talebin yoğun olduğunu ifade ederek, "Koruma iç güdüsüyle, fiziksel yapılarıyla dünyanın en büyük köpeklerinden biridir. Adını dünyaya duyuran kangal köpeklerimiz cüsseleriyle, boyuyla ve zekasıyla dünyaya nam salmış durumdadır. Kangal köpeklerimizi şuanda talep yoğun. Her köpek kangal kepeği değil. Standart ölçüleri vardır. Her yerde bulunmayan bir ırktır. Birçok köpek küçükken kangal köpeğine benzer fakat çoğu kangal köpeği değildir. Kangal köpeğinin kendine has bir ölçüleri vardır. Yavruyken herkes ayırt edemez. Ayırt edici özellikleri de bilindik yerler ve anne baba özellikleridir. Son zamanlar da herkes yavru satıyor fakat her köpek kangal değildir. Birçok yerde korsan satıcı var. Yavru kangal alırken anne babayı görmeden almasınlar" dedi.



Anne karnında satılıyorlar



Taşdelen, yavruların doğmadan 3 ay önce siparişlerinin alındığını ifade ederek, "Şu anda yavruların tanesi 2 bin 500, 3 bin civarında satılmaktadır. Ucuz satanlarda var. Bazı yerlerde 500 liraya da, bin liraya da bulunuyor. Fakat ucuz yavru Kangal olamaz. Dünyanın bir çok ülkesinden talep var. Türkiye'den zaten yüzde yüz talep var. Tabi yavruları yurt dışına göndermekte sıkıntı çekiyoruz. Bir takım prosedür uyguluyorlar. İlk etapta yavrularımızı doğmadan 3 ay önceden rezerve ettiriyoruz. İlk önce kaporalarımızı alıyoruz. Yavrularımız hazırlandığı zaman kimlikleri aşıları bitmiş oluyor. Sevkıyata hazır oluyorlar" diye konuştu.



Yavru köpek satın alan Rukiye Güroluk, 3 ay önce köpeğin ön ödemesini yaptığını belirterek, "Köpeğimi almaya geldim. Köpeğim çok güzel. 3 ay öncesinde anne babasını gelip gördük. Ona göre karar verdik. Çok güzel köpek" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA