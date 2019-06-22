Anne karga, yavrusunu kurtaran itfaiye erine saldırdı

Siirt'te çatıda mahsur kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye görevlisi anne karganın saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında bir yavru karganın ipe dolandığını fark eden vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne iletti.

Olay yerine gelen ekipte görevli itfaiye eri, evin penceresinden çatıda mahsur kalan kargaya müdahale ettiği sırada anne karganın saldırısına uğradı.

Buna rağmen itfaiye eri kargayı dolandığı ipten kurtardı ve sonra saldı.

Kaynak: AA