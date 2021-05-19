Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

- Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı Mersin'de yere düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakılırken, anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

- Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

MERSİN - Mersin'de yere düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakılırken, anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Fasih Kayabali Caddesinde bulunan bir apartmandaki karga yuvasından, yavru bir karga aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarın üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yavru kargayı bulunduğu yerden alıp, yangın merdiveniyle yuvasına çıkardı. Ancak bu sırada yavrusunun yerde olduğunu gören ve ekiplerin müdahalesini fark eden anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yavrusuna zarar verileceği düşüncesiyle sık sık ekiplere saldıran anne, bir saniye bölgeden uzaklaşmadı.

Ekipler ellerindeki bayraklarla anne kargayı uzaklaştırmak için çaba harcarken, uzun süren bir çalışmayla yavru karga yuvasına bırakıldı.

Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 23:07:44. #1.13#

title