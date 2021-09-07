Son dakika haberi! ANNE KARANTİNADA, BABA ÇATIDA, ÇOCUKLAR SOKAKTA

Son dakika haber: ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışan ve temaslı olan Sezer K. (42), oturduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi.

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışan ve temaslı olan Sezer K. (42), oturduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Polis, Sezer K.'yı 7 saat süren görüşmenin ardından ikna ederken, çiftin temaslı olan iki çocuğu ise olay sırasında sokakta bisiklete bindi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Karantinada bulunan eşi ile tartıştıktan sonra çatıya çıkan Sezer K.'yı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, Sezer K.'yı ikna etmek için çaba sarfetti. Zaman zaman aşağıya taş ve cam parçaları atan adamı ikna etmek için tüm akrabaları devreye girdi. Bu arada çiftin temaslı olduğu belirtilen iki oğlu ise sokakta bisiklete binmeye devam etti. Sezer K., 7 saatin sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı