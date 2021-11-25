ANNE İLE OĞLU, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Haberler
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ANNE İLE OĞLU, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde uyanan Zeliha Ataman ve Emrah Ataman mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Zeliha ve Emrah Ataman, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ANNE İLE OĞLU, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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