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Anne ile oğlu doğal gazdan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Anne ile oğlu doğal gazdan zehirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. Berna Y.'den (40) haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler tarafından anne Berna Y. ve oğlu K.Y.'nin (7) doğalgaz sızıntısından zehirlendiğini tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Berna Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay mahallinde Çaycuma İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

(Gülcan Çolak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Zonguldak, Doğalgaz, İtfaiye, 112, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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