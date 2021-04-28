Anne ile kızlarını kaza ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anne ile kızlarını kaza ayırdı

Anne ile kızlarını kaza ayırdı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü anne öldü, 2 kızı yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü anne öldü, 2 kızı yaralandı.

Döne Şahin (39) idaresindeki 68 AAS 101 plakalı otomobil, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile kızları Tuğçe Nur (20) ve Kardelen Şahin (14) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Döne Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anne ile kızlarını kaza ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:45:12. #1.14#

title