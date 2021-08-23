Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
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Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı Karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına an ve an yansıdı Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar...

Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına an ve an yansıdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar ise yürekleri ağza getirdi.

Olay, Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi üzerinde bugün saat 10.34 sularında meydana geldi. Yolun karşına geçmek için bir anda yola atlayan anne ve yanında bulunan kızı, yoldan geçen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtultu. Sürücünün dikkati ve ani freni anne ve kızın hayatını kurtarırken o anlar an ve an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şok yaşayan kadın, kaldırımda dakikalarca ağladı.

Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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