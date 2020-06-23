Anne ile kızı, kazadan saniyelerle kurtuldu BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler önce anne ile kızın yaya geçidinden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Kaza, saat 14.45 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 10 HH 462 plakalı panelvan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırımızı ışıkta duran Erdim A. yönetimindeki 16 LVE 61 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın şiddetiyle otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.KAZADAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan saniyeler önce anne ve kızının yaya geçidinden geçtiği ve kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaynak: DHA