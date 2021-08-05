Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada
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Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de otomobil ile çarpışan ticari araç, savrularak yol kenarındaki yön levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Esenler'de otomobil ile çarpışan ticari araç, savrularak yol kenarındaki yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen anne ile çocuğu, aracın direğe çarpması sonucu kurtuldu. Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameraya böyle yansıdı.

Kaza dün saat 11.30 sıralarında Esenler, Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile bu esnada ters yönden gelen beyaz hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç son anda manevra yaparak ters dönüp cadde üzerinde bulunan yön levhasının bulunduğu direğe çarparak durabildi. O esnada kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu, aracın levhaya çarpması sonucu ezilmekten son anda kurtuldu. Anne ve çocuğunun inanılmaz kurtuluşu güvenlik kamerasına yansırken, kazada yapan araçlarda hasar oluştu.

Görgü tanığı o anları anlattı

Kaza anını gören Hakan Demirel, anne ve çocuğunun şans eseri kurtulduğunu ifade ederek, "Beyaz ticari araç ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı, çarpmanın etkisiyle yan dönen araç tabela direğine takıldı. Eğer takılmasaydı bir kadın ve bir çocuk ezilebilirdi altında takla atmasını önledi o direk. Çok büyük bir kısmet, daha kötü şeyler konuşabilirdik bugün" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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