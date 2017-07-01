Anne ile Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Kamyon Şoförü: Fark Etmedim (2)

ANNE İLE BEBEĞİ AYNI TABUTTA



İzmit'te kamyonun altında kalarak yaşamlarını kaybeden 34 yaşındaki Pınar Azaklı ile 8 aylık bebeğinin cenazeleri aynı tabutta konuldu.



Pınar Azaklı ile 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı'nın cenazeleri Körfez Hacı Muharrem Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi ve kızının ölümünün acısını yaşayan Murat Azaklı taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Pınar Azaklı'nın babası Talat Bilici kızı ve torununun ölümünün acısıyla cenaze namazında rahatsızlanınca sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Anne ve bebeğin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



