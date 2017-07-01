Anne ve Bebeğini Öldüren Kamyon Şoförü Kendini "Fark Etmedim" diyerek Savundu

İzmit'te, çarptığı otomobilden inen anne ile 8 aylık bebeğini ezerek ölümüne neden olan ve daha sonra aracıyla kaçan kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş. yakalandı.

POLİS TELEFONLA ULAŞTI

Dün, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana gelen kazada, Yavuz Eren Ş. yeşil ışığın yanması ile hafriyat kamyonunu hareket ettirerek önündeki otomobile çarptı. Korku ile kucağındaki 8 aylık bebeği Ravza Miray ile otomobilden inen 34 yaşındaki Pınar Azaklı, arkadan gelen kamyonun altında kaldı. Kazada, Pınar Azaklı ile bebeği yaşamlarını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla kaçan Yavuz Eren Ş. polisin kendisine telefonla ulaşması üzerine teslim oldu.

KENDİNİ "FARK ETMEDİM" DİYEREK SAVUNDU

Yavuz Eren Ş. ifadesinde, "Işıklarda durduğum sırada önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Güneş olduğundan cam güneşliğini indirince önümüzü gördüğümüz aynaya bakamadım. Hareket edince önümdeki otomobili hiç fark etmedim. Yeşil ışık yanınca hareket ettim ve bir şeye vurduğumu fark ettim ama devam ettim. Daha sonra kaza sırasında bağrışmalar oldu. Kamyonu yumruklamalar olunca korkup kaçtım ve polisler arayınca emniyete teslim oldum" dedi.

Yavuz Eren Ş. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.