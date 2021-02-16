Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
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Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)

16.02.2021 21:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:04
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDIEskişehir'de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk'un incelemesi tamamlandı.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Eskişehir'de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk'un incelemesi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren detaylı araştırmanın ardından anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi duyarak evin önüne gelen çiftin arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan cinayet soruşturması sürüyor.


Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)
Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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