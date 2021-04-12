TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
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TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da, sahibi tarafından kesilmek istenirken 'anne' diye öttüğü öne sürülüp, kesiminden vazgeçilen horozun görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

TRABZON'da, sahibi tarafından kesilmek istenirken 'anne' diye öttüğü öne sürülüp, kesiminden vazgeçilen horozun görüntüleri, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Horozun sahibi Kevser Adanur, '3 horozumuz vardı. Bu horoz çok yaramaz ve kavgacı olduğu için kesmek istedik. 'Anne' diye ses verince kesmekten vazgeçtik. Kıyamadık kesmeye? dedi.

Ortahisar ilçesi Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan Adanur ailesi, kesmek için kümesten aldıkları horozun öterken 'anne' diye ses çıkardığını öne sürdü. Aile, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 'Anne' diye öttüğü ileri sürülen horozun kesiminden son anda vazgeçilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sahibinin yöre şivesi ile "Ötekileri kes, o kalsın, yüreğime bir şey oldu" dediği duyulan görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlenip, beğenildi.

'SES VERİNCE KESMEKTEN VAZGEÇTİK'

Horozu, yaramaz olduğu için kesmeye karar verdiklerini anlatan Kevser Adanur, 'Bu horoz 1 yıldır bizimle. Kuluçka bastırmıştık, o yumurtalardan birinden çıktı. 3 horozumuz vardı. Bu horoz çok yaramaz ve kavgacı olduğu için kesmek istedik. 'Anne' diye ses verince kesmekten vazgeçtik. Çok şaşırdık. Ablamın oğlu kümese girdi, horozu elinde bıçakla tutunca olacakları anladı sanırım. Birden 'anne' diye bağırmaya başladı. O anda biz de yaşananları kayda aldık. Kıyamadık kesmeye. Bırak kesmeyelim, dedim. Zaten yeğenim de 'Kesemem bu saatten sonra' dedi. Şimdi horoz 'anne' diye ses çıkarmıyor ama daha önce elimize almamıştık horozu. Şimdi insanlara alıştı. Demek ki korkunca 'anne' diye ses çıkarıyor? diye konuştu.

'KULAKLARIMIZA İNANAMADIK'

Horozun kesilme korkusu ile dile geldiğini söyleyen Enes Recep Adanur ise 'Bizim 3 horozumuz var. Bu horoz çok yaramaz. Diğer horozlarla kavga edip, onları hep kanatıyordu. 'Keselim' dedi annem. Kümese girdik. Elimize aldık horozu. Tam kesiyorduk ki birden 'anne' diye bağırmaya başladı. Önce anlamadık, ne diyor, diye. Sonra kulaklarımıza inanamadık. Horoz kesileceğini anlayınca birden dile geldi. Çok şaşkınız. Şu an horoz çok uysallaştı. Demek ki o anın heyecanı ile 'anne' diye bağırdı' dedi.

TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK
TRABZON 'ANNE? DİYE ÖTTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜĞÜ HOROZUN SAHİBİ KESMEYE KIYAMADIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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