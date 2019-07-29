Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anne Çocuk El Ele Daha Sağlıklı Bir Türkiye Projesi" hayata geçirildi.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, proje kapsamında jimnastik kursuna katılan çocukların, annelerinin ellerinden tutarak spor salonuna spor yapmaya getirdiğini belirtti.

Çocukların jimnastik, annelerin de plates yaptığını ifade eden Tunçer, şu bilgileri verdi:

"Ailenin toplumun temel taşı olduğu noktasından yola çıkarak böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Çocuklarımız yaz tatillerini yararlı bir şekilde geçirirken annelerinin de spor yapmasına olanak sağlamak istedik. Böylece daha sağlıklı bir aile yapısı kurulmasını hedefledik, annelerin çocukları ile daha fazla vakit geçirmesine de vesile oluyoruz. Plates kursu hafta içi her gün saat 13.00'te Sorgun Stadyumu altındaki salonumuzda, jimnastik kursu aynı saatte spor salonumuzda veriliyor."

Kaynak: AA