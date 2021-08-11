"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik
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"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik

'Anne Çocuk Doğada Projesi' kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik
Habermetre - Haberler | Toplum

"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik.

"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik. Katılım sağlayan tüm ailelere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımız Kulp Taş Köprü de (Godernı) gerçekleşecektir. Başvuru için Whatsapp hattına başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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"Anne Çocuk Doğada Projesi" kapsamında Silvan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsündeydik - Haberler
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