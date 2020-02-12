Anne bittiii!

12.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:29

Tuvalet eğitimi, çocukların büyüme çağında hem çocuklar hem de ebeveynler için en önemli dönemlerden biridir. "Üzüm'ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!" tuvalet eğitimi süreciyle ilgili ebeveynlere, çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimiyle ilgili teknik konularda bilgi verirken anne ve babaya gerekli duygusal desteği de sağlıyor. Uzman psikoterapistlerin klinik gözlem ve deneyimleri doğrultusunda hazırlanmış olan "Üzüm'ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!",ebeveynleri bu zorlu ve duygusal yolculukta yalnız bırakmıyor.

Çocuklara sindirim sistemini tanıtmak neden önemlidir? Çiş temiz midir yoksa pis mi? Tuvalet eğitimi için doğru yaş ve zaman var mıdır? Tuvalet eğitimi sürecinde çocuklar ödüllendirilmeli midir/cezalandırılmalı mıdır? Bezden çıkmak çocukları duygusal olarak nasıl etkiliyor? Tüm bu sorulara yanıt veren "Üzüm'ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!", ebeveynlerin ve çocukların, tuvalet eğitimi sürecini en rahat şekilde geçirebilmesini sağlamak için hazırlanmış bir rehberdir.

"Üzüm'ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!", çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli çok sayıda öykü kitabını kaleme alan yayıncı ve yazar Işıl Erverdi ile uzman psikologlar İrem Akın ve Duygu Karaer tarafından hazırlandı. Ebeveynlere, boşaltımın biyolojik açıklaması, boşaltımın duygusal boyutundaki önemli noktalarla ilgili bilgi veren kitap, "Tuvalet eğitimi nasıl verilir? Ne zaman uzmana başvurmalı?" gibi sorularla da yol gösteriyor.

"Üzüm'ün Gelişim Günlükleri" serisinde yer alan, "Üzüm'ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!", Kumdan Kale etiketiyle raflarda!

Kaynak: Bültenler