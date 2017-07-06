Anne Babayı Çocuklarından Trafik Kazası Ayırdı - Bursa

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, beton bariyere çarparak tramvay yolu inşaat sahasına devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü, çiftin iki çocuğu ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi yönünden kent merkezine doğru seyreden Muzaffer Serbest (53) idaresindeki 16 HZ 221 plakalı otomobil, Yalova Yolu olarak bilinen İstanbul Caddesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü karşısında kontrolden çıkarak kenardaki beton bariyerlerden birine çarptı. Daha sonra araç, bölünmüş yolun ortasında bir metre derinliğindeki tramvay yolu inşaat sahasına devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sibel (44), çocukları Hakan (16) ve Zühre Serbest (6) yaralandı.



Ters devrilen araçta sıkışan sürücü ve eşi, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.



Muzaffer Serbest, Çekirge Devlet Hastanesinde, eşi Sibel Serbest ise Bursa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çocukların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.