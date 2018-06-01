Anne-Babası Boşanan 14 Yaşındaki Kız, Evinin Önünde Akrabaları Tarafından Darp Edildi
Anne babası boşanan 14 yaşındaki kız çocuğu babaannesi ve halası tarafından evlerinin girişinde darp edildi. Oğlunu yanına alan babanın kızını da almak istediği ortaya çıktı.
Anne babası boşanan 14 yaşındaki kız annesinde erkek kardeşi ise babasına verildi. Ancak babaanne ve hala kızı zorla almak isteyip sokak ortasında feci şekilde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
BOŞANAN ÇİFT, 2 ÇOCUĞUNU PAYLAŞMIŞTI
Çalışkan çifti, 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Erkek çocuk baba da, kız çocuk ise anne de kaldı. Ancak, baba 14 yaşındaki kız çocuğunu da istiyordu.
BABAANE VE HALA KÜÇÜK KIZI FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ
O noktada devreye aile büyükleri girdi. Küçük kızın babaannesi ve halası evlerinin önüne gelerek, küçük kızı apartman girişinde feci şekilde döverek, babasının yanına götürmek istedi.
ŞİDDET ANI KAMERADA
14 yaşındaki kız kaçarak, evine sığındı.O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Çarşafa bürünmüş yobazlar birde dinden imandan bahseder yüzlerini kapatırlar Allah belanızı versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır