Anne-Babası Boşanan 14 Yaşındaki Kız, Evinin Önünde Akrabaları Tarafından Darp Edildi

Anne babası boşanan 14 yaşındaki kız annesinde erkek kardeşi ise babasına verildi. Ancak babaanne ve hala kızı zorla almak isteyip sokak ortasında feci şekilde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

BOŞANAN ÇİFT, 2 ÇOCUĞUNU PAYLAŞMIŞTI

Çalışkan çifti, 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Erkek çocuk baba da, kız çocuk ise anne de kaldı. Ancak, baba 14 yaşındaki kız çocuğunu da istiyordu.

BABAANE VE HALA KÜÇÜK KIZI FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

O noktada devreye aile büyükleri girdi. Küçük kızın babaannesi ve halası evlerinin önüne gelerek, küçük kızı apartman girişinde feci şekilde döverek, babasının yanına götürmek istedi.

ŞİDDET ANI KAMERADA

14 yaşındaki kız kaçarak, evine sığındı.O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.