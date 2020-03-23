Anne-babaların Covid-19 korkusu: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?
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Anne-babaların Covid-19 korkusu: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?

Anne-babaların, "Bebek maması, bebek bezi gibi malzemeler bir şekilde karşılanır ama ya bize bir şey olursa çocuğumuzla nasıl ilgileniriz, herkesten uzak durduğumuz şu dönemde kimden yardım alabiliriz?" sorusunu uzmanlar yanıtlıyor.

23.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:16
Anne-babaların Covid-19 korkusu: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?

Covid-19 salgını daha önce aklımıza gelmeyen ya da düşüne gereği duymadığımız soruları ve kaygıları da beraberinde getirdi. "Salgın ne zaman geçecek, bulaşırsa tedavi olabilir miyim, kendimi nasıl korumalıyım" gibi sıkça sorulanlara yanıtlar aranırken, anne babaların endişeleri ise bambaşka: Bize bir şey olursa çocuğumuza nasıl bakarız?

Hastalığın hızlı yayılımını önlemek için bu günlerde elzem olan sosyal mesafeyi koruma, insanlardan uzak durma, olabildiğince evden çıkmama gibi uyarılar günlük hayatı oldukça zora koşuyor, hele bir de evde bakıma muhtaç bir bebeğiniz varsa. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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