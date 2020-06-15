Anne babalara "yeni normal" önerileri
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Anne babalara "yeni normal" önerileri

Generali Sigorta, anne babalara "yeni normal" olarak adlandırılan dönemin kolay yönetimi için öneriler sundu.

Anne babalara
15.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:49

İş-yaşam dengesini koruyun

Ebeveyn olmak kolay değildir. İyi ebeveyn olmak ise oldukça zor bir iştir. Ev ile ilgili gereksinimlerin yanı sıra iş hayatındaki beklentileri de karşılamak büyük bir çaba gerektiriyor. Ancak artan beklentilerin getireceği yorgunluktan korunmak amacıyla iş-yaşam dengesinin mutlaka korunması büyük önem taşıyor.

Disiplini elden bırakmayın

İnsanın iç ve dış dünyası ile uyumlu olması için belirli kurallara uyması gerekiyor. Özellikle zor dönemlerde yaşanan zorlukları ve beklentileri doğru yönetmek için disiplin, her zamankinden daha çok gereksinim duyulan bir konu.

Psikolojik baskı uygulamayın

Salgının getirdiği yeni dönemde de mükemmel bir ebeveyn olmaya çalışmak sıkça düşülen hatalardan biri durumunda. İyi bir ebeveynin mükemmel olması gerekmez. Kimse mükemmel değildir. Başarılı ebeveynlik ise, mükemmel olmakla ilgili değildir. İnsan olduğunuzu ve yaşanan sürecin herkes için zor bir dönem olduğunu unutmayın ve kendinize çok fazla baskı uygulamayın.

Öncelikli harcamaların dışına çıkmayın

Yeni normal döneminde de evin ve ailenin temel ihtiyaçları birincil önem taşıyor. Dolayısıyla bu dönemde de temel ihtiyaçlar, gıda ve fatura ödemeleri gibi temel masraflar birincil öncelik olarak görülmeli ve mümkün olduğunca öncelikli harcamaların dışına çıkılmamalıdır.

Sık sık evinizi temizleyin

Normalleşmeye rağmen salgınla ilgili bulaşma riski devam ediyor. Dolayısıyla tüm aile fertlerinin sık sık duş alması, el ve yüz temizliğine dikkat etmesi önemini koruyor. Vücut temizliği kadar, yaşanılan evin ve odanın temizliği de aile sağlığı açısından oldukça önemli olduğundan, günde veya en fazla iki günde bir kere olmak üzere ev temizliği ihmal edilmemelidir.

Dışarıda ve evde hareket etmeye devam edin

Egzersiz yapmak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığa iyi geldiğinden, dışarıda ve evde mutlaka hareket etmeye devam edilmelidir. Normalleşmeye rağmen bağışıklık sistemini güçlü tutacak şekilde beslenilmeli ve vücuda fayda sağlayacak baklagillerin yanı sıra meyve ve sebze gibi gıdalar tüketilmelidir.

Kaynak: Bültenler

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