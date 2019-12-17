Anne babalara "İdrar kaçıran çocuğa ceza vermeyin" uyarısı

17.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan, "İdrar kaçırma rahatsızlığı hem aile hem de çocuk için ciddi psikolojik travmalara yol açabilir. Özellikle bu çocuklarda güven eksikliği görülür." dedi.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin farklı konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı "ESOGÜ Gündem" etkinliğinde konuşan Tufan, "Çocuklarda İdrar Kaçırma" sorunu hakkında anne babaları bilgilendirdi.

Tufan, idrar kaçırmanın çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Tuvalet eğitimi sağlıklı çocuklarda gündüz 2-4 yaşlarında, gece ise 3-5 yaşlarında kazanılabiliyor. 5 yaşın üstünde gündüz ya da gece idrar kaçıran çocuklarda patolojik bir sorun söz konusu olabiliyor." diye konuştu.

Gece ve gündüz idrar kaçırmanın birbirinden farklı sağlık sorunları olduğuna dikkati çeken Tufan, şöyle devam etti:

"Gece idrar kaçırmaları okul çağı çocuklarının yüzde 10-20'sinde görülüyor. Genetik yatkınlık bu konuda en önemli sebepler arasında. Bununla birlikte obezite, dikkat eksikliği, gece nefes almada sorun yaratan durumların da gece idrar kaçırmalarına yol açabildiğini söyleyebiliriz fakat gündüz idrar kaçırmaları daha önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu durum bazen sadece doğru tuvalet eğitiminin alınamamasından kaynaklandığı gibi bazı durumlarda altta yatan ciddi bir soruna da işaret edebiliyor. İdrar kaçırmaları böbrek ve idrar torbası rahatsızlıklarından veya nörolojik rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. İdrar kaçırma rahatsızlığı hem aile hem de çocuk için ciddi psikolojik travmalara yol açabilir. Özellikle bu çocuklarda güven eksikliği görülür.

Rahatsızlık, basit önlemlerle çözüme kavuşturulabilir. Çocuklara hiçbir şekilde ceza verilmemesi ve bu konu ile ilgili şaka yapılmaması gerekiyor. Bazı önlemlerin dışında tedavi yöntemleri de var. Terapilerle çocuklara yeniden doğru tuvalet eğitimi kazandırılabilir. Bulut-güneş takvimleri, alarm cihazları kullanılabilir."

Kaynak: AA