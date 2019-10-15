Anne Baba Okulunda "Hamilelik Süreci ve Gebelik Psikolojisi"

15.10.2019 09:54

TDV KAGEM'de her hafta farklı alan uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen "Anne Baba Okulu" seminerlerimizde bu hafta, Aile Danışmanı Zeynep Sakarya tarafından "Hamilelik Süreci ve Gebelik Psikolojisi" konusu ele alındı.



Gebelik sürecinin anne ve babanın kendilerini görmeleri adına önemli bir zaman dilimi olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Sakarya, "Gebelik sadece kadında başlayan bir durum olmanın aksine eşlerin arasında başlayarak karı- koca ilişkisini çok farklı bir yöne doğru dönüştüren bir süreçtir. Bu sebeple eşler, çocuk öncesi kendilerini ve evliliklerini iyi değerlendirmeli ve onarmaları gereken sıkıntıları çocuk olmadan birlikte konuşarak onarmaya çalışmalıdır. Çünkü gebelik sürecinde oluşan bebek ve anne arasındaki bağın güçlü olabilmesi için önce eşler arasındaki bağın güçlü olması gerekir. Eğer eşler arasında yeterli bir iletişim ve bağ kurulamamışsa gebelikle birlikte anneliğe hazırlanan kadın bunun eksikliği ile birçok sıkıntıya da savunmasız kalır" diye konuştu.



Gebelik döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenmenin geldiğini ifade eden Sakarya "araştırmalar annenin gebelik sürecindeki beslenme alışkanlıklarından kaynaklı birçok eksikliğin çocuğun fiziksel problemlerinde etkili olduğuna işaret etmekte. Anne karnındayken olan aşırı hareketliliğin birçok bebekte doğumdan sonra da devam ettiği ve hiperaktivite başta olmak üzere obezite, alerjik reaksiyonlar, şeker hastalığı gibi pek çok hastalık yine hamilelikte yapılmış yanlış beslenme sonuçları arasında yer almakta" dedi.



Kadının ilk üç ayda bebeğini kaybetme kaygısı ile çok fazla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sakarya, "Çocuk, anne ve babanın ortak meyvesidir. Eğer bunun sözde kalmasını istemiyor ve bu meyveye birlikte sahip çıkılması isteniyorsa baba adaylarının bu dönemde anne adaylarına duygusal destek vermelerinin önemi büyük" diyerek eşlerin bu süreçte içe kapanma yerine anlık iletişim halinde olmalarının hayati önem taşıdığına işaret etti.



Programın ikinci bölümünde Sakarya, katılımcılardan gelen soruları cevapladı. - ANKARA

Kaynak: İHA