Anne-Baba Buluşmaları-Özdenetim ve Esneklik Sempozyumu

Ebeveynler, TED Rönesans Koleji'nin "Öz Denetim ve Esneklik", temasıyla düzenlediği "Anne-Baba Buluşmaları"nda bir araya geliyor.

TED Rönesans Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel ebeveyn sempozyumu bu yıl "Anne-Baba Buluşmaları-Özdenetim ve Esneklik" temasıyla online gerçekleştirecek.

Yapılan araştırmalar, zihinsel esnekliğe sahip ve öz denetimini sağlayan kişilerin duygusal anlamda dayanıklılıklarının daha iyi olduğu yönünde.

Sebat gösterebilen, farklı süreçlere adapte olabilen ve esnek düşünebilen bireyler; gelecekte hedeflerine ulaşma konusunda daha başarılı olacak. Bu doğrultuda TED Rönesans Koleji Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalarla, onların gelişimlerinde en önemli kişiler olan anne ve babaları da desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği "Anne-Baba Buluşmaları" bu yıl "Öz Denetim ve Esneklik" temasıyla online atölyeler ve webinarlarla Aralık 2020-Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

TED Rönesans Koleji IV. Anne-Baba Buluşmalarında; Prof. Dr. Acar Baltaş "Hayatın Hakkını Veren Çocuklar Yetiştirmek" başlığıyla 12 Aralık 2020 Cumartesi günü, eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat "Mutluluk ve Başarının Prensipleri" başlığıyla 16 Ocak 2021 Cumartesi günü katılımcılarla bir araya gelecek. TED Rönesans Koleji PDR Uzmanları, ayrıca gerçekleştirecekleri atölyelerle ebeveynlere farklı bakış açılarıyla durumları değerlendirme ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirecek.

Çocuğunun gelişimindeki rolünü, değişen dünyaya kendisini ve çocuğunu nasıl adapte etmesi gerektiğini sorgulayan ebeveynler; www.tedronesansebeveynbulusmalari.com adresini ziyaret ederek ücretsiz gerçekleştirilecek webinar ve atölyeler için katılım formunu doldurabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz