Anne adaylarının en büyük düşmanı 'hamilelikteki yanlış inanışlar'
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Anne adaylarının en büyük düşmanı 'hamilelikteki yanlış inanışlar'

Anne adaylarının en büyük düşmanı 'hamilelikteki yanlış inanışlar' Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Bayırlı, gebelikte yanlış bilinen bazı inanışların anne adayı ve bebeğin sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

05.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:10

Anne adaylarının en büyük düşmanı 'hamilelikteki yanlış inanışlar'

ESKİŞEHİR - Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Bayırlı, gebelikte yanlış bilinen bazı inanışların anne adayı ve bebeğin sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Gebelik, pek çok ailenin hayatındaki en büyük heyecanlardan birisi iken halk arasındaki bazı yanlış inanışlar, bebeğin ve annenin yaşayabileceği en büyük sorunlar haline gelebiliyor. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Bayırlı, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Vajinal ultrasonun düşük riskine neden olduğu ve gebelikte diş tedavilerinin riskli olduğu gibi yanlış inanışlara tepki gösteren Bayırlı, anne ve baba adaylarının soru işaretlerini doktorlarına danışarak gidermesini istedi.

"Vajinal ultrason daha çok bilgi veriyor"

Teknoloji ve bilimin gelişmesi ile bazı geleneksel yargıların değiştiğini anlatan Dr. Ramazan Bayırlı, "Eskiden düşükle ilgili birtakım önyargılar vardı. Annenin oturması, kalkması, muayene olması, ağırlık kaldırması veya düşmesinin bebeğin düşüğe neden olacağı düşünülüyordu. Bilim geliştikçe kanıt ve deneysel çalışmalar arttıkça düşük sebebinin de bu tür fiziksel etkenler olmadığını gördük" dedi. Düşük konusundaki en büyük sorulardan birinin de vajinal ultrason ile ilgili olduğunu belirten Dr. Ramazan Bayırlı, "Ultrason görüntülemesi, kulağımızla duyamadığımız bir ses dalgası ile yapılıyor. Vajinal ultrason da bebeğin sağlığıyla ilgili olarak bize karından yaptığımız görüntülemeden çok daha fazla bilgi veriyor. Bu konu da bebekle ilgili bir sorun oluşturmuyor. Şunu bilmeliyiz ki düşük sebepleri çok farklı. Vajinal ultrason, cinsel aktivite, ağırlık kaldırma, zıplama veya düşme, hiçbir şekilde düşük sebebi değil. Düşükler genetik sorunlara ya da annedeki başka durumlara bağlı olarak yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

"Dolgu ve diş çekimi yapılabilir"

Diş tedavisi konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Bayırlı, Türkiye'de gebelikten önce diş hekimine gidip diş sağlığı kontrolü yaptıran anne adayı sayısının azlığına dikkat çekti. Dişteki bir enfeksiyonun erken doğum, anne karnında bebek ölümü, erken su gelmesi gibi riskleri artırdığını belirten Bayırlı, "O yüzden hamileliği sırasında diş sorunu yaşayan anne adayı doktoruna danışarak dolgu ve diş çekimi gibi tedavileri yaptırabilir. Bunun dışındaki tedaviler de hamileliğin her döneminde yapılabilir. Bunları ihmal etmemek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Klordan korkmak gereksiz

Tatile gidecek hamilelerin sıkça havuzlardaki klorun anne karnındaki bebeğe zarar verip vermediğini sorduğunu belirten Dr. Ramazan Bayırlı, "Yüzme havuzundaki klor, vücudumuza zarar verebilecek düzeyde değil. Çamaşır suyunun değişik bir formunu dezenfektan olarak kullanıyorlar. Bu konuda yapılan çalışmalarda, klorun bebeklerde anomali yaptığına ya da erken doğum riskini artırdığına dair veri bulunmuyor" dedi.

Doktorunuza danışın

Son olarak anne adaylarına hurafelerden uzak, hekimlerle diyalogun fazla olduğu bir gebelik süreci öneren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Bayırlı, şunları söyledi:

"Gebelik bir senaryo ise hekim bir yönetmendir. Size nasıl oturup nasıl kalkacağınızı söyler. Bunu annenizle, internetten ya da çok profesyonel olmayan dergilerden, kitaplardan öğrenemezsiniz. O yüzden doğru yapılması gereken şey hurafelerden uzaklaşmak ve hekimle olan diyalogdur."

Anne adaylarının en büyük düşmanı 'hamilelikteki yanlış inanışlar'

Kaynak: İHA

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