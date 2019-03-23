Anne Adayları Mezun Oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında "Bilinçli Anneler, Sağlıklı Nesiller" sloganıyla hayata geçirdiği Hamilelik Okulu 13. dönem mezunlarını verdi.

Büyükşehir'in ödüllü Ailemi Seviyorum projesi kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik Okulu'nun 13. dönemi tamamlandı. Kent Konseyi'nde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programın sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ve anne adayları katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "2016 yılında başlattığımız Hamilelik Okulu ile bugün sizlerle 13. dönemi tamamladık. Çocuklar bizim geleceğimiz. Siz evlatlarınızı nasıl hasretle bekliyorsanız biz de yeni nesilleri bekliyoruz. İstiyoruz ki yeni nesiller daha bilinçli annelerle dünyaya gelsinler, daha mutlu ailelerde yetişsinler. Bu çerçevede başlattığımız Hamilelik Okulu ile yaklaşık 3 yılda binlerce anne adayımıza eğitimler verdik. Hamilelik okulu ile anne adaylarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı aileleri, sağlıklı aileler de sağlıklı toplumu oluşturur" dedi.

Hamilelik Okulu eğitimlerinde anne adaylarına gebeliğin fizyolojisi, gebelik ve beslenme, gebelikte sık karşılaşılan problemler, normal doğum, ağrısız doğum, yeni doğan bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi, gebelik ve psikolojisi, bebeğin bakımında babanın rolü konularında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA