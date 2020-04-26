Anne adayları gebelik eğitimi böyle alıyor
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Anne adayları gebelik eğitimi böyle alıyor

Anne adayları gebelik eğitimi böyle alıyor Düzce Aatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Gebe Okulu, Korona Virüs sonrasında sokağa çıkamayan anne adaylarına uzaktan eğitim ile gebelik dersleri veriyor.

26.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:40

Anne adayları gebelik eğitimi böyle alıyor

Düzce Aatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti

DÜZCE - Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Gebe Okulu, Korona Virüs sonrasında sokağa çıkamayan anne adaylarına uzaktan eğitim ile gebelik dersleri veriyor. Verilen dersler anne adayları tarafından ilgi ile takip edilirken, ikinci çocuğuna hamile olan Duygu Çolak, "Doktorlarımıza ve ilgilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Korona Virüs Pandemisi sonrasında bir çok tedbirler alındı. Alınan tedbirlere bazı yaş gruplarında ki kişiler ile Kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandırıldı. Hamile ve engellilerde idari izinli sayılarak evlerine gönderildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'de bu tedbirler sonrasında bazı eğitimlerini uzaktan eğitime çevirerek vatandaşların sağlıklarını an be an takip etmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de annelik heyecanı yaşayacak hamilelere yönelik oldu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulu, daha önce hastaneye gelerek eğitime giren anne adaylarına uzaktan eğitim vermeye başladı. Anneler ile telekonferans sistemi ile canlı görüşen doktor ve hemşireler anne adaylarına gebelik döneminde yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

"Sağlık çalışanlarına ve Doktorlarımıza teşekkür ediyorum"

Düzce'de daha önce gebe okuluna gelerek eğitim alan ve ikinci çocuğuna hamile olan 30 yaşındaki Duygu Çolak, gebe okuluna uzaktan bağlanarak hafta içerisinde yapacağı çalışmalar hakkında eğitim aldı. Eğitimin ardından telekonferans üzerinden açıklamalarda bulunan Çolak, sağlık çalışanlarına ve doktorlara teşekkür ederek "Evde olduğum için çok güzel bir duygu. Tamamen bu gibi bilgilerden mahrum kalacağımı düşünüyordum ama çok güzel düşünmüşler. Anne ve bebek sağlığı için bilgilendirme ve eğitimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Şu anda evde olduğum için daha rahat bir şekilde iletişim sağlıyoruz. Sorular sorabiliyoruz gerektiğinde. Korona virüs kapsamında hamile olduğum için evdeyim. Gebelik okulumuzda bu kapsamda bize uzaktan eğitim veriyor. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Gebelere online eğitim veriyoruz"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Kübra Tayhan Öcal, Atatürk Devlet Hastanesi olarak Korona Virüs tedbirleri kapsamında bütün eğitimlerin durduğunu beliterek "Bu nedenle gebelerimizin eğitimlerini de durdurduk. Gebeler biraz daha özellikli olduğu için eğitimlere ara vermemek gerektiğini düşündük. Bu nedenle online eğitim yapmaya karar verdik. Şu anda eğitimlerimiz online olarak anne adaylarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Gebelikle alakalı her şeyi annelerimize anlatıyoruz"

Gebelik okulu eğitim hemşiresi Zuhal Yılmaz, Korona Virüs Pandemisi nedeni ile ara verdikleri eğitimleri online olarak vermeye başladıklarını, annelere gebelikle alakalı tüm eğitimleri verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Düzce Atatürk Devlet Hastanesi gebe okulu eğitim programımızı devam ettiriyoruz. COVİD salgını süresince annelerimizin ve bebeklerinin sağlığını riske atmamak için eğitimlerimize ara vermiştik. Zaman geçtikçe annelerimizin eğitim ihtiyacı çıktı. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına evde kaldıkları sürece, bizlere ulaşabilmeleri için uzaktan eğitime başladık. İnterneti olan tablet, telefon ve bilgisayardan bize bağlanabiliyorlar. Gerektiğinde sosyal medya gruplarımız var. Oradan istedikleri soruları sorabiliyorlar. Biz burada annelerimize hamilelik, doğum, lohusalık, bebek beslenmesi, gebelikte beslenme, doğum sonrası bebek bakımı, anne sütü ve emzirme gibi konularda eğitimler veriyoruz. Onların sorunlarını bir nebze de olsun gidermeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Annelerimiz bu durumdan son derece mutlular ve memnunlar. Bizde işimizi yapabildiğimiz için memnunuz."

Gebelik okulu, Düzce il genelinde başvuru yapan tüm annelere ve anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrasında eğitimler vermeye devam edecek. Başvuru yapmak isteyenler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebelik okulu ile irtibata geçebilecek.

Anne adayları gebelik eğitimi böyle alıyor

Kaynak: İHA

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