Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (2) 'ANNE YAPMA' DEMİŞDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu.

'ANNE YAPMA' DEMİŞ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu. Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini da anlattı.Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA