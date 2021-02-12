Anna Sorokin: New York sosyetesini kandıran sahte mirasçı cezaevinden tahliye edildi

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, cezasını çektiği cezaevinden tahliye edildi.

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, cezasını çektiği cezaevinden tahliye edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Almanya vatandaşı Sorokin'in ülkesine gönderilebileceği belirtildi.

Yargılandığı davada 2019 yılında suçlu bulunan Sorokin, Ekim ayındaki şartlı tahliye duruşmasında özür dilemiş ve pişmanlığını dile getirmişti.

New York Post gazetesi duruşma tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Sorokin'in, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünürken pek çok kişinin canını acıttığımın tamamen farkındayım" dediğini bildirdi.

Sorokin'in avukatı, daha önce Insider'a yaptığı açıklamada, şartlı tahliye imkanına rağmen mahkumiyet kararına itiraz etmek istediklerini söylemişti.

'Başarana kadar uğraştı'

Davası sırasında iddia makamı, Sorokin'in Anna Delvey adını kullanarak, 60 milyon dolarlık serveti olduğunu söylediğini iddia etti.

Dolandırıcılık yaptığı süre boyunca Sorokin, lüks bir yaşantı ortaya koyabilmek adına sahte kimliğini kullanarak New York'taki şık bir otelde yaşadı ve pahalı restoranlarda yemek yedi.

Savcılık, bu düzeni devam ettirmek için finansal durumuyla ilgili sahte belgeler kullandığını ve hatta bir bankadan 100 bin dolarlık kredi almayı başardığını söyledi.

Avukatı Todd Spodek, duruşma sırasında Sorokin'in "başarana kadar uğraştığını" ve New York'taki hayatın "cazibe ve parıltısına kapıldığını" savundu.

Duruşma sırasında çıkan haberler, Sorokin'in mahkeme için bir stilistle çalıştığının ortaya çıkması ve bir gün kıyafeti nedeniyle yargıcın önüne çıkmayı reddetmesinin ardından daha çok giyim-kuşamına odaklanmaya başladı.

Sonunda Sorokin kendisine yöneltilen sekiz suçlamadan suçlu bulundu, diğer ikisinden ise beraat etti.

Hikayesi dizi oluyor

Sorokin'in hikayesi, gazeteci Jessica Pressler imzasıyla 2018'de New York Magazine'de yayınlanan makalenin ardından uluslararası alanda dikkat çekti.

Bu hikaye şimdi Grey's Anatomy ve Scandal gibi hit dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından Netflix için bir diziye dönüştürülüyor.

Geçen ay Insider, Sorokin'in bu dizinin hakları için aldığı 320 bin dolarlık ücretin büyük kısmını bankalara ödeme ve diğer cezalar için kullandığını bildirdi.

Sorokin'in dolandırıcılığı hakkında eski bir arkadaşının yazdığı kitaba dayanan bir başka projenin de HBO tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu.