Anmogep Ortak Üretim Merkezi İle Hatay'da İstihdam Sağlayacak!



T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen "Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi" kapsamında inşa edilen "Ortak Üretim Merkezi", Avrupa Birliği'nin desteklediği birçok sektörel ortak üretim merkezi arasında Türkiye'de tamamlanan ilk Ortak Üretim Merkezi oldu. Merkezin resmi açılışı Ekim 2017'de gerçekleşecek.

Ortak Üretim Merkezi hakkında detaylı bilgi veren ANMOGEP Genel Müdürü Mehmet Ali Kanlı, bu projeyle öncelikle el yapımı mobilya üreticilerine ileri teknoloji makine ve üretim ekipmanları sağlamayı hedeflediklerini ve bu yolla üretimin geliştirilmesine destek olmak istediklerini belirtiyor.

"Antakya'nın mobilya sektöründe binin üzerinde üretici olmasına rağmen markalaşamama en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor." diyen Kanlı, "Ortak Üretim Merkezi sayesinde üreticiler kendi olanakları ile satın alamayacakları yüksek teknoloji makinelerine sahip olacaklar ve sektörün hızlanmasını sağlayacaklar." diyor.

Merkez tek bir sektöre odaklı olsa da bölgenin birçok alanda sosyo-ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağı öngörülüyor. Ekim ayında açılacak tesis sayesinde bölgede mobilya sektörünün iş hacminin genişletilmesinin yanı sıra tedarik, orman tabanlı sanayi, ihracat ve nakliye gibi ilgili sektörlerin ticari faaliyetlerinde de artış olması amaçlanıyor.

Projenin Hatay genelinde ihracat rakamlarını da yükselteceğini belirten Kanlı, "İran, Irak, Azerbaycan, Rusya, bütün Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu gibi bölgelerde onun üzerinde ülkeye yaptığımız ihracat Antakya için çok önemli bir kalkınma atağı. İstihdam üreten ve döviz girdisi sağlayan bu sektöre açacağımız Ortak Üretim Merkezi ile birlikte dört kolla sarılıyoruz" diyor.

Merkezin vereceği destek sayesinde Antakya'nın özellikle el yapımı mobilya konusunda Türkiye'de ve hatta yurtdışında ön plana çıkması hedefleniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası gelecek 10 yılda dünya mobilya üreticileri arasında Türkiye'nin ilk 10 ülke içinde yer alacağını öngörüyor.