'Anlıyorum Ama Konuşamıyorum' Tarihe Karışıyor

ULUSLARARASI eğitim alanında 46 yıllık tecrübesiyle dünya markası BAU Global'in bir üyesi olan Mentora Language Schools, Washington DC, Toronto ve Berlin'den sonra şimdi tüm Türkiye'de. Amerika'da açılan ilk Türk dil okulu olan ve merkezi Washington DC'de bulunan Mentora Language Schools, 12 Eylül'de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleşen lansman ile Türkiye'de açılacak olan dil okulu şubelerini duyurdu.



Türkiye ve yurtdışında hizmet veren Bahçeşehir & Uğur Eğitim Kurumları yeni yatırımcıları ile birlikte, merkezi Washington DC'de bulunan BAU Global üyesi 'Mentora Language Schools'un tüm Türkiye'deki şubelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de eğitim turizmine yön veren Mentora, Fethiye'nin ardından 16 Eylül itibariyle 9 şubesini aktif hale getiren 5 aylık planlamaları ışığında 2018 yılının ilk çeyreğinde 50 noktada hizmet vermeyi hedefliyor. Mentora College, sınavlara hazırlık eğitimi ve Amerikan denkliklerinde dil eğitimi veren merkezilerindeki akademik modellemenin yanı sıra 'Summer Schools' sistemi ile minimum 15 günlük konaklamalı, dil eğitimi ve sosyal aktiviteleri kapsayan eğitim modeli ile hizmet veriyor. Franchise sistemi ile hizmet noktalarını arttırmayı hedefleyen eğitim firması, uluslararası ve yerel yatırımcılara da eğitim alanında yeni kapılar açmakta.



"KANADA'DA, ALMANYA'DA, AMERİKA'DA OLAN DİL OKULLARINI ŞİMDİ TÜRKİYE'YE GETİRİYORUZ"



Öğrencileri; yabancı dil eğitimi, genel kültürel bilgi ve en üst düzeyde sosyal faaliyetlere katılma fırsatları ile donatmayı amaçladıklarını belirten Bahçeşehir&Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel,konuya şunları söyledi:



"İngilizce bir dünya dili, yani artık anadiliniz nedir diye sorulacak olursa belki doğduğu toprakların dili olabilir ama bu yabancı dil olarak da İngilizce ana dile eş bir dil oldu. Dünyanın ortak dili İngilizce. Türkiye toplumu olarak okullarımızda dil öğretimi ile ilgili büyük gayretler sarf ediyoruz. Veliler çocuklarına bir dil daha öğretilmesini arzu ediyorlar. Bu konuyla ilgili biz BAU Global'in altındaki okullarımızda dil öğretimine hazırlık olarak yapıyoruz. BAU Global'in Washington D.C'de kurduğu bir üniversite var, ondan önce de kurduğu bir dil okulu var. Bu dil okulu Mentora; ABD menşeli ve oradaki hocaların, dil bilimcilerin ortaya çıkardığı program. Biz dil okulumuzun adını da Mentora olarak koyup akredite olmuş bir dil okulu. Dolayısıyla dil öğretimi konusunda ABD tarafından akredite edilmiş olan bir program Kanada'da, Almanya'da, Amerika'da olan dil okullarını şimdi Türkiye'ye getiriyoruz. Bütün Türkiye'nin her noktasında Mentora dil okullarını açma düşüncemiz var. İlkini Fethiye'de açtık. Türkiye'nin her noktasında Mentora dil okullarını açacağız."



"MENTORA 'ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM' DERDİNE ÇARE OLACAK"



Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörlerinden ve yatırımcılarından Emel Özmal, Mentora dil okulları Türkiye'de çok büyük bir problem olan 'anlıyorum ama konuşamıyorum' derdine çok büyük bir çare olacağını aktardı. Özmal, "Bizim genetik mirasımızda var anlıyoruz ama konuşmakta zorluk çekiyoruz. Mentora'nın farkı yüzde 80 konuşma, pratik ağırlıklı birebir yabancı hocalarla alternatif eğitimler uygulayan, yaparak ve yaşayarak da öğrenme dediğimiz, hayatın içinde aslında bir eğitim modeli sunuyoruz" diye konuştu.



"MENTORA ÇOCUKLARA İNGİLİZCE KONUŞTURUYOR"



Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörleri ve yatırımcılarından Essum Saatçi Aslan ise, şöyle konuştu:



"Mentora dil okulları olarak çok ciddi bir mottomuz var. Yapılandırıcı dil yaklaşımıyla dil öğretiyoruz. Yani iletişime dayalı ve çocukların öğrenerek hem konuşabildiği hem duyduğunu anlayabildiği hem de yazabildiği ki İngilizce 4 ayrı koldan ilerliyor. Mentora'nın mottosu şu biz çocuklara İngilizce konuşturuyoruz. Ülkemizde birçok dil okulu işletmesi mevcut fakat biz çocuklarımıza birçok ders saati İngilizce öğretiriz fakat çocuklar İngilizce ile karşılaştıklarında konuşturamayız. Bunun temel sebebi şu biz iletişim kurdurmuyoruz. Mentora İngilizceyi öğretiyor ve konuşturuyor. Şöyle bir gerçek var dil öğrenmek konuşamadan mümkün olmuyor."



Mentora'nın başlangıç seviyesinden ileri seviyedeki öğrencilere kadar her seviyedeki sınıflarında 'Yoğun İngilizce Dil Eğitimi Programı' sunuluyor. Bununla birlikte İş İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Hazırlık Programları (TOEFL, iBT, GMAT, SAT, GRE vb.) ve sertifika programları alanında hizmet veren eğitim merkezi, kendi dil eğitimi yayınları ile temel akademik disiplinlere bağlı aynı zamanda sürekli gelişimi takip eden sistemleri ile hizmet veriyor.



İletişim temelli, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş Mentora Language Schools, dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma gibi 4 temel becerinin, küreselleşen çağda ihtiyaç olan seviyenin daha da üzerinde gelişmesi için akademik mükemmellik taahhüdünde bulunuyor. Ana dili İngilizce olan eğitmenleri ile odaklanmış, ufuk açıcı ve teşvik edici öğrenme deneyimleri yaşatmayı amaçlayan Mentora, gerçek bir Amerika tecrübesini şehrinizde yaşamanız için tüm prensipleri yerine getiriyor. Modern teknik alt yapılı sınıflarının yanı sıra bir ilk olan özel similasyon sistemleri ile öğrencilerinin ifade, yorumlama ve konuşma becerileri için gerçeğe en yakın deneyimleri yaşamasını sağlıyor. - İstanbul