Anlık veriler Hürriyet Bigpara kişiselleştirilebilir Canlı Borsa'da Hürriyet Bigpara, sektörde bir ilke imza atarak, tüm piyasa hareketlerinin tek bir üyelik ile hem mobil cihazlarından hem de masaüstü bilgisayarlarından izlenebileceği yeni ürününü lanse etti.

Hürriyet Bigpara, sektörde bir ilke imza atarak, tüm piyasa hareketlerinin tek bir üyelik ile hem mobil cihazlarından hem de masaüstü bilgisayarlarından izlenebileceği yeni ürününü lanse etti. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği yeni kişiselleştirilebilir Canlı Borsa, gerçek zamanlı piyasa verilerine kolaylıkla ulaşmayı sağlıyor. Bigpara yenilenen Canlı Borsa üyeliğini yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin beğenisine sundu. Kişiselleştirilebilir yeni ekran deneyimi ile kolay kullanılabilen Canlı Borsa, Borsa İstanbul hisse senetlerine, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na, döviz kurlarına ve altın fiyatlarına anlık olarak ulaşma imkanı sağlıyor.Finans dünyasını yakından takip edenlere karşılaştırmalı grafiklerle kolaylık ve yenilik sunan Bigpara, Canlı Borsa üyeliğini tüm cihazlardan tek bir üyelikle kullanma imkanı sunuyor. Big Para kullanıcıları hem bilgisayarlarından hem de akıllı telefonlarından takip etmek istedikleri tüm anlık verilere ulaşabilecek aynı zamanda kurdukları alarmlar ile tüm cihazlarından eş zamanlı veri takibi yapıp bildirim alabilecekler.Kullanıcılara kendi hisse takip listelerini oluşturma ve diledikleri modülleri ekleyerek kendi ekranlarını tasarlama imkanı veren Bigpara Canlı Borsa bu özelliğiyle kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sağlıyor.Gündemi takip eden Bigpara yenilenen Canlı Borsa üyeliğini yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin beğenisine sundu. Kişiselleştirilebilir yeni ekran deneyimi ile kolay kullanılabilen Canlı Borsa, Borsa İstanbul hisse senetlerine, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na, döviz kurlarına ve altın fiyatlarına anlık olarak ulaşma imkanı sağlıyor.Finans dünyasını yakından takip edenlere karşılaştırmalı grafiklerle kolaylık ve yenilik sunan Bigpara, Canlı Borsa üyeliğini tüm cihazlardan tek bir üyelikle kullanma imkanı sunuyor. Big Para kullanıcıları hem bilgisayarlarından hem de akıllı telefonlarından takip etmek istedikleri tüm anlık verilere ulaşabilecek aynı zamanda kurdukları alarmlar ile tüm cihazlarından eş zamanlı veri takibi yapıp bildirim alabilecekler.Kullanıcılara kendi hisse takip listelerini oluşturma ve diledikleri modülleri ekleyerek kendi ekranlarını tasarlama imkanı veren Bigpara Canlı Borsa bu özelliğiyle kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sağlıyor.Gündemi takip eden haberler i, konusunun uzmanı yazarlardan bilgilendirici yazı ve videoları ile yatırımcının dostu olan Bigpara Canlı Borsa, anlık ve reklamsız bir erişim sağlayarak finans dünyasının nabzını tutuyor. Yeni Bigpara Canlı Borsa üyeliğinin tüm detaylarına, https://hesabim.hurriyet.com.tr/#/bigpara üzerinden ulaşılabiliyor. (Fotoğraf)

Kaynak: DHA