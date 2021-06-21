Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu

Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dolar rekor mu kırdı? Dolar kaç TL? 325 dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Dolar fiyatı! Euro kaç TL oldu

Dolar rekor mu kırdı? Dolar kaç TL? 325 dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Dolar fiyatı! Euro kaç TL oldu

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,7625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,7625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

21 Haziran 2021, Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,7650 TL

Dolar alış fiyatı : 8,7600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,4050 lira seviyesinde kapattı.

21 Haziran 2021, Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,4100 TL

Euro alış fiyatı : 10,4000 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 12,1833 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,1225

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 16:10:48. #1.13#

title