Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu

Dolar rekor mu kırdı? Dolar kaç TL? 325 dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Dolar fiyatı! Euro kaç TL oldu