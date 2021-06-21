Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Euro kaç TL oldu
Dolar rekor mu kırdı? Dolar kaç TL? 325 dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Dolar fiyatı! Euro kaç TL oldu
Dolar rekor mu kırdı? Dolar kaç TL? 325 dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? Anlık dolar kuru! Dolar bugün ne kadar? 21 Haziran Pazartesi dolar! Dolar fiyatı! Euro kaç TL oldu
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,7625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,7625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
21 Haziran 2021, Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,7650 TL
Dolar alış fiyatı : 8,7600 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,4050 lira seviyesinde kapattı.
21 Haziran 2021, Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,4100 TL
Euro alış fiyatı : 10,4000 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,1833 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,1225
şeklinde belirlendi.