Anlık Çeviri Yapabilen Akıllı Maske Geliştirildi
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Anlık Çeviri Yapabilen Akıllı Maske Geliştirildi

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birlikte maske kullanmak zorunlu bir hale geldi.

Anlık Çeviri Yapabilen Akıllı Maske Geliştirildi
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:13

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birlikte maske kullanmak zorunlu bir hale geldi. Japonya merkezli teknoloji şirketi Donut Robotics, bir dizi özellik sunan akıllı maske geliştirdi. C-Mask olarak adlandırılan maske ile ilgili detaylar haberimizde.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefonlar, televizyonlar, buzdolabı, hoparlörler ve daha birçok cihaz akıllı hale geldi. Cihazların akıllı hale gelmesi, insanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde en önemli koronavirüs tedbirlerinden bir tanesi olan maskeler de akıllı hale geldi. Akıllı Maske C-Mask Yoğun İlgi Görüyor

Donut Robotics tarafından geliştirilen akıllı maske, Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanabiliyor. Japonca söylenen sözcükleri ingilizce, ispanyolca, fransızca, çince dahil olmak üzere 8 farklı dile anlık olarak çevirebilen C-Mask, yoğun ilgi ile karşılaştı. C-Mask, mesaj atma, ses ayarı gibi daha birçok özelliğe sahip.

Kısa süre içerisinde popüler hale gelen C-Mask'ın tek başına herhangi bir koruyucu özelliği bulunmuyor. Bu sebepten dolayı standart bir yüz maskesi ile kullanmanız gerekiyor. C-Mask'ın akıllı özelliklerini kullanılmek için C-Mask'in özel uygulamasını akıllı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor.

Akıllı Maske C-Mask Fiyatı

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanlar tarafından yoğun ilgi gören C-Mask, 40 dolar fiyat etiketine sahip olacak. İlk olarak 5.000 adet C-Mask, Eylül ayında Japonya'da satışa sunulacak. Daha sonra Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bölgesinde satışa başlanacak.

Kaynak: Tamindir

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