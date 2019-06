Anlatılmaz, yaşanır: Gazi Koşusu

İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde, şehir gürültüsünden tamamen uzak, insanların hem sosyalleşebileceği hem de en çok izlenen sporlardan biri olan "at yarışı" keyfini yaşayabileceği bir mekan var: Veliefendi Hipodromu. Her sene yüzlerce yarışa ev sahipliği yapan hipodrom, toplumun farklı kesimlerini her hafta sonu ağırlıyor. At sahipleri de, spor severi de, bahisçisi de aynı tribünden yarışları izliyor.



Bu sene de Gazi Koşusu'nun 93.'sü, Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Birbirinden hızlı 21 safkan "Gazi'nin Onuruna" düzenlenen yarışı ilk sırada tamamlamaya çalışacak.



Yarış öncesinde Gazi'yi bilen, senelerdir izleyen, işin içinde olan isimlerle konuştuk, kültürü öğrenmeye çalıştık.



Otoriteler favorileri açıklasa da neredeyse herkes, "Derbide favori olmaz!" diyor. Bu sene en büyük favorilerden biri Yamanlarbeyi'nin sahibi Armağan Araz da bu isimlerden biri.



Araz, "Gazi'yi kelimelerle anlatmak çok zor. Eğer küçükken bu hipodroma geldiyseniz bir daha bırakamıyorsunuz. Bir de Gazi Koşusu'nu izlediyseniz tamamen aşık oluyorsunuz." diye başlayan sözlerini, "Gazi'de favori yoktur. Her şey olabilir. Biz formdayız. Kazanmak her at sahibi gibi hayalimiz ancak 20 tane rakibimizin olduğunu biliyoruz" şeklinde tamamlıyor.



Jokey Ahmet Çelik ise kırılması güç bir rekorun sahibi. Çelik, dört sene üst üste Gazi Koşusu'nu birinci tamamladı ve bu senenin de en iddialı isimlerinden bir tanesi.



"Gazi'yi nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Yaptığımız işin zirvesi. Dört kez kazandım, hepsinde de inanılmaz duygular yaşadım. Gazi'yi kazanmak herkesin hayalidir. Benim de üst üste 5. kez kazanmak hayalim."





17 yaşındaki apranti de Gazi'de koşacak





Gazi Koşusu, birbirinden hızlı atların birbirinden yetenekli jokeyler tarafından yönlendirilmesine sahne oluyor ancak bu sene bir de sürpriz var. 17 yaşındaki apranti Mertcan Çelik, usta isimlerle birlikte yarışacak. Arts Man isimli safkana binecek olan Çelik, "Herkesin hayali Gazi'de koşmaktır. Ben bu heyecanı 17 yaşımda yaşayacağım. Belki de kazanırım. Neden olmasın?" diyor.



Koşuyu kazanan isim ve at sahibi, aynı zamanda büyük bir ikramiyenin sahibi oluyor. Bahis sektörünün de etkisiyle ikramiye her sene artıyor. Yılın en önemli koşusunda galip gelen tayın sahibi; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın yetiştiricisinin alacağı 453 bin 750 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 milyon 847 bin 585 TL'ye kadar çıkacak.



Bugün saat 17.15'te Veliefendi'de hayat duracak. İlk bir dakika durumlar incelenecek, tempo arttıkça sesler de artacak. Kazanan ise 2019'un kralı olacak.